Мостовой о матче «Зенит» — «Спартак»: «Все сломал глупейший пенальти»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от матча 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (2:0).

«Спартак» в первом тайме выглядел лучше. Это однозначно, и все, кто смотрел игру, должны это понимать. Считаю, что все сломал глупейший пенальти. Непонятно, зачем держал игрока «Зенита» Солари, что хотел? Мяч даже не долетал до него. Из-за такой грубейшей ошибки «Спартак» пропустил в раздевалку, хотя должен был сам вести в счете! Во втором тайме «Зенит» уже перестроился, вышел Энрике, игра пошла под их диктовку. В целом, заслуженная победа. «Спартаку» можно пожелать реализовывать свои моменты и не совершать больше глупостей!» — сказал Мостовой «СЭ».

«Зенит» (45 очков) занимает второе место в РПЛ. «Спартак» с 35 очками идет шестым в турнирной таблице.

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Максим Ваншейд