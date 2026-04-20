Полузащитник «Динамо» Рубенс пропустит конец сезона из-за травмы

Московское «Динамо» сообщило о характере травмы и сроках восстановления полузащитника Рубенса Диаса.

24-летний футболист получил повреждение в результате неудачного приземления после борьбы за мяч в матче 25-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:1), который прошел 18 апреля. Полузащитник не смог самостоятельно покинуть поле, врачи унесли его на себе.

«Рубенс Диас прошел обследование после полученной травмы. По результатам диагностировано повреждение в области правого голеностопного сустава. Срок лечения и реабилитации составит около 8 недель», — говорится в заявлении бело-голубых.

Рубенс выступает за «Динамо» с лета 2025 года. В сезоне-2025/26 он сыграл 27 матчей за команду во всех турнирах без результативных действий.

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