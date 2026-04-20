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20 апреля, 19:36

Полузащитник «Динамо» Рубенс пропустит конец сезона из-за травмы

Алина Савинова
Рубенс Диас (справа).
Фото ФК «Динамо»

Московское «Динамо» сообщило о характере травмы и сроках восстановления полузащитника Рубенса Диаса.

24-летний футболист получил повреждение в результате неудачного приземления после борьбы за мяч в матче 25-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:1), который прошел 18 апреля. Полузащитник не смог самостоятельно покинуть поле, врачи унесли его на себе.

«Рубенс Диас прошел обследование после полученной травмы. По результатам диагностировано повреждение в области правого голеностопного сустава. Срок лечения и реабилитации составит около 8 недель», — говорится в заявлении бело-голубых.

Рубенс выступает за «Динамо» с лета 2025 года. В сезоне-2025/26 он сыграл 27 матчей за команду во всех турнирах без результативных действий.

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1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
4
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
8
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
9
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
10
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика 2 : 1
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов 0 : 0
25.07 16:15 Акрон – Зенит 0 : 5
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх 1 : 2
25.07 20:45 Спартак – Родина 3 : 0
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат 1 : 1
26.07 19:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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Г
Александр Соболев
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 2
Зелимхан Бакаев
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Локомотив

 1
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П
Эсекиэль Барко
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Спартак

 1
Маркус Вендел
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Зенит

 1
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 1
И К Ж
Марат Апшацев
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Динамо Мх

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Вильмар Барриос
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Зенит

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Алексей Батраков
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