Полузащитник «Динамо» Рубенс пропустит конец сезона из-за травмы
Московское «Динамо» сообщило о характере травмы и сроках восстановления полузащитника Рубенса Диаса.
24-летний футболист получил повреждение в результате неудачного приземления после борьбы за мяч в матче 25-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:1), который прошел 18 апреля. Полузащитник не смог самостоятельно покинуть поле, врачи унесли его на себе.
«Рубенс Диас прошел обследование после полученной травмы. По результатам диагностировано повреждение в области правого голеностопного сустава. Срок лечения и реабилитации составит около 8 недель», — говорится в заявлении бело-голубых.
Рубенс выступает за «Динамо» с лета 2025 года. В сезоне-2025/26 он сыграл 27 матчей за команду во всех турнирах без результативных действий.
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|ЦСКА – Балтика
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|Динамо – Кр. Советов
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|Акрон – Зенит
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|25.07
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|Факел – Динамо Мх
|1 : 2
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|Спартак – Родина
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Александр Соболев
Зенит
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Зелимхан Бакаев
Локомотив
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Кирилл Глебов
ЦСКА
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Эсекиэль Барко
Спартак
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Маркус Вендел
Зенит
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Натан Гассама
Балтика
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Марат Апшацев
Динамо Мх
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Вильмар Барриос
Зенит
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Алексей Батраков
Локомотив
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