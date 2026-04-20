Полузащитник «Локомотива» Чевардин о победе над «Оренбургом»: «Выступили единым коллективом»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Чевардин прокомментировал «СЭ» победу над «Оренбургом» (1:0) в матче 25-го тура РПЛ.

«Тяжелый матч, «Оренбург» пытался навязывать свой футбол. Хочу поблагодарить всю команду, тренерский штаб, это наша общая победа. Набрали три очка, двигаемся дальше. Выступили единым коллективом, забили. Максимальный настрой, нам нужны были эти три очка», — сказал Чевардин «СЭ».

«Локомотив» (48 очков) остается на третьем месте в РПЛ. В следующем туре железнодорожники в Москве сыграют против «Зенита». Матч пройдет 22 апреля.

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