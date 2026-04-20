ЦСКА — «Ростов»: прямая трансляция матча РПЛ

ЦСКА и «Ростов» сыграют в 26-м туре РПЛ во вторник, 21 апреля. Матч в Москве на «ВЭБ Арене» начинается в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию армейцев и ростовчан.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

21 апреля, 19:45. ВЭБ Арена (Москва)

Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Ростов» вы можете также изучать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Игру ЦСКА — «Ростов» в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 19.00 мск, за 45 минут до игры. Также трансляцию можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального ТВ).

В 25 турах чемпионата России ЦСКА набрал 43 очка и занимал шестое место, у «Ростова» — 26 очков и десятая строчка в таблице.

Предыдущим соперником армейцев были «Крылья Советов» (1:1), а ростовчане уступили «Сочи» (0:1).

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