Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

10 декабря, 17:51

Макаров: «Для себя решил, что хочу покинуть «Динамо» при Гусеве»

Анастасия Пилипенко

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал, что принял решение покинуть комнату, если в клубе продолжит работу Ролан Гусев.

«Для себя я принял решение, что при этом тренерском штабе во главе с Гусевым хочу покинуть «Динамо». Хочу пообщаться с клубом, чтобы меня отпустили» — цитируют Макарова «Известия».

Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых после ухода Валерия Карпина из «Динамо» 17 ноября.

Макаров играет за «Динамо» с 2021 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 12 матчах за бело-голубых во всех турнирах, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей.

Источник: «Известия»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Денис Макаров
Ролан Гусев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
Число погибших в результате стрельбы на пляже в Сиднее выросло до 12
В Германии подросток ранил ножом ровесника на рождественском рынке
Дочь Тутберидзе Диана Дэвис рассказала о проблемах со слухом
ФИФА может отстранить сборную Аргентины от участия в ЧМ-2026
Баринова попробуют забрать уже зимой, с нападением самая большая катастрофа. Что делать ЦСКА
Мечта погибшего сына героя СВО сбылась после звонка на прямую линию с Путиным
Популярное видео
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в сезоне-2025/26: последние новости, трансферы, сборы
Удаления Мойзеса и Неделчару были верными: ЭСК РФС объяснила решения судей в спорных моментах 18-го тура РПЛ
Черчесов посетил матч Серии А «Милан» — «Сассуоло»
Источник: «Спартак» ведет переговоры о продлении Зобнина
ДСИ поддержал отмену двух голов «Динамо» в матче со «Спартаком»
ЭСК признала правильным решение Кукуяна удалить Неделчару в игре с «Зенитом»
ЭСК: судья Левников правильно показал вторую желтую карточку Мойзесу в матче «Краснодар» — ЦСКА
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Денис не тяни!Быстрее беги!Выбери себе тренера-и к нему.Если он захочет тебя видеть в своём клубе!Ты и так года три лишних в клубе задержался!Дальше будешь атмосферу портить?Зачем ты здесь?Никто тебя не держит!

    11.12.2025

  • RSMsouth

    Дайте ему другую комнату, может в этой к нему Гусев ранее приставал !)

    11.12.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Не в ту дверь, видать (

    10.12.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Салах доморощенный ))

    10.12.2025

  • fell62

    Комнату или команду ?

    10.12.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Сомневаюсь,что в СЭ имеются корректоры!:rofl:

    10.12.2025

  • audrablush

    Распродажа (Таможенный конфискат)!!!. Японский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены.--- https://da.gd/zerkalo

    10.12.2025

  • DemolisherAjax

    Болелы Динамо тебя и не держат судя по всему,скатертью дорога в Первую лигу :)

    10.12.2025

  • Владислав

    А пои чём тут корреспондент, если корректор, в школе, прогуливал уроки

    10.12.2025

  • Владислав

    Нечего ждать. Макарову надо было свалить из Динамо, ещё года три назад. Какой то бестолковый бегун, а не футболист

    10.12.2025

  • Дмитрий

    Не велика птица, В Динамо не заплачут

    10.12.2025

  • TokTram_

    Ну и иди. Прям очередь за Макаровым )))

    10.12.2025

  • Славомудр Приморский

    "принял решение покинуть КОМНАТУ, если"(цы) ...о боги, кто-то из боссов СЭкса очередную приглянувшуюся в кабаке официанточку на работу пристроил?

    10.12.2025

  • Динамов

    Макаров дно уровня аутсайдеров ФНЛ, как и Скопинцев, и ещё 2/3 текущего состава ВТБшного Динамо. Так что пусть проваливает в любом случае, при чём ВМЕСТЕ С ПИВОВАРОВЫМ, ГУСЕВЫМ, ИЗОТОВЫМ и ПАРШИВЛЮКОМ!

    10.12.2025

  • Dron56

    Давно пора Макарова из Динамо убрать. Правильное решение будет. А кому Он будет нужен ? ... Тем более начал грязь в прессу выносить. Твоя обязанность тренироваться и доказывать что в основе должен играть а не языком молоть. Гнать таких игрочишек из команды. Точка.

    10.12.2025

  • sb1006

    Настя Пилипенко, у этой новости уже борода выросла и в СЭ она уже печаталась (читай иногда).Только проснулась ?

    10.12.2025

  • андрей андреев

    подожди, Гусева скоро уберут

    10.12.2025

    • Василенко: «Не сомневался, что «Балтика» Талалаева способна «выстрелить» в РПЛ»

    Глава Дагестана Меликов отреагировал на скандальную акцию фанатов махачкалинского «Динамо»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
    2
    		 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
    3
    		 Локомотив 18 10 7 1 39-23 37
    4
    		 ЦСКА 18 11 3 4 30-17 36
    5
    		 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
    6
    		 Спартак 18 8 5 5 26-23 29
    7
    		 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
    8
    		 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
    9
    		 Акрон 18 5 6 7 22-26 21
    10
    		 Динамо 18 5 6 7 27-26 21
    11
    		 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
    12
    		 Кр. Советов 18 4 5 9 20-33 17
    13
    		 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
    14
    		 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
    15
    		 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
    16
    		 Сочи 18 2 3 13 16-41 9
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    27.02 19:30 Зенит – Балтика - : -
    28.02 12:00 Оренбург – Акрон - : -
    28.02 14:30 Динамо Мх – Рубин - : -
    28.02 17:00 Локомотив – Пари НН - : -
    28.02 19:30 Краснодар – Ростов - : -
    1.03 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
    1.03 16:30 Сочи – Спартак - : -
    1.03 19:00 Ахмат – ЦСКА - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 11
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 7
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 16 1 2
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 16 1 6
    Йонуц Неделчару
    Йонуц Неделчару

    Акрон

    		 17 1 4
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости