Макаров: «Для себя решил, что хочу покинуть «Динамо» при Гусеве»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал, что принял решение покинуть комнату, если в клубе продолжит работу Ролан Гусев.

«Для себя я принял решение, что при этом тренерском штабе во главе с Гусевым хочу покинуть «Динамо». Хочу пообщаться с клубом, чтобы меня отпустили» — цитируют Макарова «Известия».

Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых после ухода Валерия Карпина из «Динамо» 17 ноября.

Макаров играет за «Динамо» с 2021 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 12 матчах за бело-голубых во всех турнирах, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей.