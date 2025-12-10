Василенко: «Не сомневался, что «Балтика» Талалаева способна «выстрелить» в РПЛ»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко в интервью «СЭ» поделился своим мнением о выступлении «Балтики» в РПЛ.

— Вас вдохновляет пример «Балтики», которая в прошлом сезоне выиграла Первую лигу, не стала сильно менять состав и сейчас идет в пятерке в РПЛ?

— Мы давно знакомы с Андреем Викторовичем Талалаевым и его тренерским штабом. Дружим. Делимся мнениями, обсуждаем какие-то игровые моменты. За его «Балтикой» приятно наблюдать. Но зная, как выстраивает работу Талалаев, честно говоря, не сомневался, что Калининград способен «выстрелить» и в РПЛ. У «Факела» свой путь, но наши с Талалаевым взгляды на футбол совпадают. Оба тренерских штаба хотят, чтобы их команды играли в быстрый, интенсивный футбол. Мы стремимся продвигать мяч вперед, а не держать его.

— На ваш взгляд, нужно ли ужесточать лимит, чтобы помогать российским игрокам? Или вы считаете, что наши футболисты должны расти, конкурируя с легионерами?

— Я за второй вариант. Качественный легионер помогает развиваться всем остальным. Искусственные преференции ни к чему не приводят.

В ФНЛ тоже есть свой лимит. Тренер должен выпускать на поле игрока моложе 21 года. Когда такого не было, молодой футболист ждал, терпел и пробивался без этого правила. А сейчас мы опять сталкиваемся с искусственной историей. Почему игрок, который сильнее, должен оставаться на скамейке? Несправедливо. Ты пашешь на тренировках и ментально готов развиваться, а в итоге не выходишь на поле с первых минут из-за лимита. Ведь какую историю мы нередко наблюдаем?

— Какую?

— Молодой игрок получает место в составе из-за лимита и перестает грести. У него все хорошо — контракт, экипировка и так далее. Но потом в команде появляется легионер, который выигрывает место в составе. И этот молодой парень сразу звонит своему агенту: «Меня тренер не видит в составе, давай искать другой клуб!» Получается, тренер плохой? Я редко встречал агентов, которые своим клиентам задают вопросы: «А может, дело все-таки в тебе? Может, ты весла бросил?»

И вот те молодые российские ребята, которые сейчас делают погоду в РПЛ, приняли правила игры. Батраков, Кисляк, Глебов, динамовцы. Они же пробились в конкуренции с легионерами, — сказал Василенко «СЭ».

«Факел» ушел на зимнюю паузу лидером Первой лиги. Воронежцы набрали 48 очков за 21 тур.