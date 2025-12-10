Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Василенко: «Не сомневался, что «Балтика» Талалаева способна «выстрелить» в РПЛ»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Андрей Талалаев.
Фото ФК «Балтика»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко в интервью «СЭ» поделился своим мнением о выступлении «Балтики» в РПЛ.

— Вас вдохновляет пример «Балтики», которая в прошлом сезоне выиграла Первую лигу, не стала сильно менять состав и сейчас идет в пятерке в РПЛ?

— Мы давно знакомы с Андреем Викторовичем Талалаевым и его тренерским штабом. Дружим. Делимся мнениями, обсуждаем какие-то игровые моменты. За его «Балтикой» приятно наблюдать. Но зная, как выстраивает работу Талалаев, честно говоря, не сомневался, что Калининград способен «выстрелить» и в РПЛ. У «Факела» свой путь, но наши с Талалаевым взгляды на футбол совпадают. Оба тренерских штаба хотят, чтобы их команды играли в быстрый, интенсивный футбол. Мы стремимся продвигать мяч вперед, а не держать его.

— На ваш взгляд, нужно ли ужесточать лимит, чтобы помогать российским игрокам? Или вы считаете, что наши футболисты должны расти, конкурируя с легионерами?

— Я за второй вариант. Качественный легионер помогает развиваться всем остальным. Искусственные преференции ни к чему не приводят.

В ФНЛ тоже есть свой лимит. Тренер должен выпускать на поле игрока моложе 21 года. Когда такого не было, молодой футболист ждал, терпел и пробивался без этого правила. А сейчас мы опять сталкиваемся с искусственной историей. Почему игрок, который сильнее, должен оставаться на скамейке? Несправедливо. Ты пашешь на тренировках и ментально готов развиваться, а в итоге не выходишь на поле с первых минут из-за лимита. Ведь какую историю мы нередко наблюдаем?

— Какую?

— Молодой игрок получает место в составе из-за лимита и перестает грести. У него все хорошо — контракт, экипировка и так далее. Но потом в команде появляется легионер, который выигрывает место в составе. И этот молодой парень сразу звонит своему агенту: «Меня тренер не видит в составе, давай искать другой клуб!» Получается, тренер плохой? Я редко встречал агентов, которые своим клиентам задают вопросы: «А может, дело все-таки в тебе? Может, ты весла бросил?»

И вот те молодые российские ребята, которые сейчас делают погоду в РПЛ, приняли правила игры. Батраков, Кисляк, Глебов, динамовцы. Они же пробились в конкуренции с легионерами, — сказал Василенко «СЭ».

«Факел» ушел на зимнюю паузу лидером Первой лиги. Воронежцы набрали 48 очков за 21 тур.

Олег Василенко.«У нас с Талалаевым похожие взгляды на футбол». Василенко возвращает «Факел» в РПЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Андрей Талалаев
Первая лига
РПЛ
ФК Балтика
ФК Факел (Воронеж)
Олег Василенко
Читайте также
«Акела промахнулся». Разин извинился за резкие высказывания про Ткачева и журналистов
Не дождался гимна. Украинский боксер покинул церемонию награждения ЧЕ, где вручали золото россиянину
Альбу выгнали, но думают вернуть, в «Родину» просится Абаскаль, Галактионов может стать следующим на выход. Что происходит с тренерскими отставками в РПЛ
Популярное видео
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Талалаев ответил на критику «Балтики»: «Попробуйте сделать так, чтоб у вас команды играли похоже»

Макаров: «Для себя решил, что хочу покинуть «Динамо» при Гусеве»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости