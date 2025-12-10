Василенко: «Не сомневался, что «Балтика» Талалаева способна «выстрелить» в РПЛ»
Главный тренер «Факела» Олег Василенко в интервью «СЭ» поделился своим мнением о выступлении «Балтики» в РПЛ.
— Вас вдохновляет пример «Балтики», которая в прошлом сезоне выиграла Первую лигу, не стала сильно менять состав и сейчас идет в пятерке в РПЛ?
— Мы давно знакомы с Андреем Викторовичем Талалаевым и его тренерским штабом. Дружим. Делимся мнениями, обсуждаем какие-то игровые моменты. За его «Балтикой» приятно наблюдать. Но зная, как выстраивает работу Талалаев, честно говоря, не сомневался, что Калининград способен «выстрелить» и в РПЛ. У «Факела» свой путь, но наши с Талалаевым взгляды на футбол совпадают. Оба тренерских штаба хотят, чтобы их команды играли в быстрый, интенсивный футбол. Мы стремимся продвигать мяч вперед, а не держать его.
— На ваш взгляд, нужно ли ужесточать лимит, чтобы помогать российским игрокам? Или вы считаете, что наши футболисты должны расти, конкурируя с легионерами?
— Я за второй вариант. Качественный легионер помогает развиваться всем остальным. Искусственные преференции ни к чему не приводят.
В ФНЛ тоже есть свой лимит. Тренер должен выпускать на поле игрока моложе 21 года. Когда такого не было, молодой футболист ждал, терпел и пробивался без этого правила. А сейчас мы опять сталкиваемся с искусственной историей. Почему игрок, который сильнее, должен оставаться на скамейке? Несправедливо. Ты пашешь на тренировках и ментально готов развиваться, а в итоге не выходишь на поле с первых минут из-за лимита. Ведь какую историю мы нередко наблюдаем?
— Какую?
— Молодой игрок получает место в составе из-за лимита и перестает грести. У него все хорошо — контракт, экипировка и так далее. Но потом в команде появляется легионер, который выигрывает место в составе. И этот молодой парень сразу звонит своему агенту: «Меня тренер не видит в составе, давай искать другой клуб!» Получается, тренер плохой? Я редко встречал агентов, которые своим клиентам задают вопросы: «А может, дело все-таки в тебе? Может, ты весла бросил?»
И вот те молодые российские ребята, которые сейчас делают погоду в РПЛ, приняли правила игры. Батраков, Кисляк, Глебов, динамовцы. Они же пробились в конкуренции с легионерами, — сказал Василенко «СЭ».
«Факел» ушел на зимнюю паузу лидером Первой лиги. Воронежцы набрали 48 очков за 21 тур.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1