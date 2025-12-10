Глава Дагестана Меликов отреагировал на скандальную акцию фанатов махачкалинского «Динамо»

Глава Дагестана Сергей Меликов на заседании рабочей группы попечительского совета махачкалинского «Динамо» раскритиковал акцию болельщиков команды с призывом к экс главному тренеру Хасанби Биджиеву покинуть клуб.

«Это неправильно, когда болельщики вопреки всем кавказским канонам пытаются оскорбить тренера. Для каждого спортсмена тренер — важный человек, с которым порой проводят больше времени, чем с родителями. Нельзя опускаться до такого уровня», — приводит слова Меликова его пресс-служба.

7 декабря во время матча 18-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:1) болельщики «Динамо» показали надпись «Биджиев, уходи», которая была нанесена на заднюю сторону курток. После встречи Биджиев подал в отставку.

После 18 туров чемпионата России-2025/26 махачкалинцы занимают 13-е место в турнирной таблице с 15 очками.