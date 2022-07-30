Скопинцев сравнил болельщиков «Факела» с турецкими фанатами

Полузащитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал матч 3-го тура РПЛ против «Факела» (3:3).

— Что случилось с тобой в конце, травма?

— Мне жестко вкатился игрок, я начал прихрамывать.

— Как тебе поле в Воронеже?

— Оно для всех одинаковое. Может быть, чуть-чуть жестковатое, да.

— Это твой родной стадион. Как тебя здесь встретили?

— Но я к «Факелу» не имею никакого отношения. Я местный парень, но все время играл за другие команды. Рад, что болельщики круто встречают и своих, и чужих. Турецкие манеры в каком-то плане.

В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде против «Крыльев Советов». Матч состоится 7 августа, начало — в 17.30 (мск).