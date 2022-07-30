Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев дал прогноз на матч с «Нижним Новгородом»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ с «Нижним Новгородом».

«Я думаю, что ЦСКА продолжит свою победную серию в матче с «Нижним Новгородом». Армейцы сейчас находятся на высоте, хорошо себя чувствуют. У них приподнятое настроение. Единственно, нам нужно в оборону левого защитника, полузащита у нас в порядке и хорошего нападающего. В таком случае мы станем чемпионами по итогу сезона», — заявил Пономарев Betonmobile.ru.

Матч между командами пройдет 31 июля. Начало игры — в 15.00 по московскому времени.