Кобелев оценил дебют новичка «Динамо» Фернандеса

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал дебют новичка бело-голубых Роберто Фернандеса в матче с «Факелом» (3:3) в 3-м туре РПЛ.

«Фактурный игрок, не плохо играющий вверху, левоногий. Но мне показалось, что он не слишком резкий. Наверное, это можно списать на нехорошее функциональное состояние. Он прилетел и сразу в бой. Еще не притерся. Необходимо какое-то время, чтобы понять, чего он стоит», — сказал Кобелев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

26 июля «Динамо» объявило о подписании контракта с парагвайским защитником Фернандесом. Соглашение с 22-летним парагвайцем рассчитано до конца сезона-2026/27.