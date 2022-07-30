Кобелев оценил дебют новичка «Динамо» Фернандеса
Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал дебют новичка бело-голубых Роберто Фернандеса в матче с «Факелом» (3:3) в 3-м туре РПЛ.
«Фактурный игрок, не плохо играющий вверху, левоногий. Но мне показалось, что он не слишком резкий. Наверное, это можно списать на нехорошее функциональное состояние. Он прилетел и сразу в бой. Еще не притерся. Необходимо какое-то время, чтобы понять, чего он стоит», — сказал Кобелев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
26 июля «Динамо» объявило о подписании контракта с парагвайским защитником Фернандесом. Соглашение с 22-летним парагвайцем рассчитано до конца сезона-2026/27.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
8
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1