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Сегодня, 14:05

Павел Мамаев женился на своей новой девушке

Иван Торопцев
Корреспондент
Павел Мамаев и Надежда Санько.
Фото Instagram

Полузащитник «Химок» Павел Мамаев женился на своей девушке Надежде Санько.

Видео из дворца бракосочетания с участием Мамаева и Санько появилось в Instagram.

25 декабря сообщалось, что Мамаев обручился с Санько. Позднее, 9 января, появилась информация о том, что девушка беременна от 33-летнего футболиста.

В марте 2021 года Мамаев развелся со своей бывшей женой, Аланой, на которой был женат с 2013 года. У них есть общая дочь Алиса.

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