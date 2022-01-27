Павел Мамаев женился на своей новой девушке

Полузащитник «Химок» Павел Мамаев женился на своей девушке Надежде Санько.

Видео из дворца бракосочетания с участием Мамаева и Санько появилось в Instagram.

25 декабря сообщалось, что Мамаев обручился с Санько. Позднее, 9 января, появилась информация о том, что девушка беременна от 33-летнего футболиста.

В марте 2021 года Мамаев развелся со своей бывшей женой, Аланой, на которой был женат с 2013 года. У них есть общая дочь Алиса.