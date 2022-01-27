Кучаев: «Иду в «Рубин» за игровой практикой, которой мне не хватало в ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал переход в «Рубин» на правах арендного соглашения до конца нынешнего сезона.

«Очень рад, что оказался в «Рубине», — приводит слова Кучаева «Чемпионат». — Это хорошая команда, прекрасно знаю Леонида Слуцкого, его требования и взгляды на футбол. Можно сказать, что этот фактор был определяющим при принятии решения. Иду в «Рубин» за игровой практикой, которой мне не хватало в ЦСКА. Надеюсь, смогу помочь команде хорошо выступить в весенней части сезона, приложу для этого все усилия».

Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера 23-летнего россиянина. В нынешнем сезоне Кучаев провел за ЦСКА 15 матчей и забил один мяч. Перед переходом в «Рубин» полузащитник продлил контракт с ЦСКА до конца сезона-2023/24.