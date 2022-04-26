Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 08:00

Фомин рассказал, кому из вратарей сложнее бить пенальти

Читать «СЭ» в

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о подходе при пробитии пенальти.

— Что такое «человек, идущий бить пенальти»? В вашем случае.

— Пока не приходилось бить пенальти, чтобы счет был 3:0, 4:0, — сказал Фомин в интервью тележурналисту, колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Всегда такой счет, что нужно поставить точку или сделать свое дело. Я всегда подхожу к пробитию пенальти с мыслью, что надо забить гол и не подвести команду и партнеров, которые доверяют.

— В первом круге один из голов ЦСКА вы забили с пенальти Акинфееву. Было ли какое-то волнение. Думали ли вы об этом и как это все происходит?

— Конечно, думал. Стараюсь анализировать игры вратарей. Больше всего волнения было, когда бил Беленову из «Уфы». Мы с ним тренировали пенальти, когда я был в «Уфе». И вот помню, что ему было очень волнительно и психологически труднее пробивать.

В текущем сезоне 25-летний хавбек провел за «Динамо» в чемпионате 25 матчей и забил девять голов, шесть из которых с пенальти.

Даниил Фомин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Илья Казаков
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Куда поехать на майские праздники с семьей по России?
Развивает свою лигу, мощно вошел в бизнес и разрывает цитатами. Чем Хабиб Нурмагомедов занимается после окончания карьеры
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Ростов» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи
«Зачем Семак поставил Дзюбу против «Алании»? Он не прессингует. А «Спартак» — в тупике». Орлов — о победе «Зенита» над «Краснодаром»
Фомин рассказал, что поражение от «Спартака» в чемпионате смотивировало клуб подняться в таблице
Гендиректор «Зенита» Медведев рассказал о подробностях повреждения Дзюбы
«ЦСКА мог победить и крупнее». Медведев — о матче армейцев против «Динамо»
Медведев: «Запас шесть очков, но успокаиваться рано»
Кузяев отметил смелую игру «Краснодара» в матче с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Для меня это особенные матчи». Фомин — об играх против «Краснодара»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости