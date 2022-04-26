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Сегодня, 09:23

Билялетдинов считает, что ЦСКА и «Сочи» не смогут обогнать «Динамо»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что «Динамо» не упустит второе место по итогам сезона в Тинькофф РПЛ.

«Москвичам натужно даются очки в последнее время, не факт, что они смогут сейчас победить «Урал» в предстоящем туре. Думаю, что «Динамо» сохранит за собой вторую строчку, ЦСКА и «Сочи» не настигнут бело-голубых.
Подопечные Владимира Федотова в ближайшем туре поедут в Казань. И там их серебряные амбиции могут отвалиться, оставив за собой лишь борьбу за бронзу. Так что у «Динамо» будет законное второе место, а вот до первого команда вряд ли дотянется — слишком много было незапланированных потерь по ходу чемпионата: уступали дома «Крыльям» и «Нижнему». Сейчас этих баллов как раз и не хватает», — приводит Betonmobile слова Билялетдинова.

«Динамо» с 52 очками идет на втором месте в чемпионате России после 26 туров. ЦСКА с 47 очками занимает третью строчку, «Сочи» с 46 очками — на четвертой позиции.

Источник: https://betonmobile.ru/rinat-bilyaletdinov-dinamo-sohranit-za-soboy-vtoruyu-strochku-tsska-i-sochi-ne-nastignut-belo-golubyih
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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