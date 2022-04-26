Билялетдинов считает, что ЦСКА и «Сочи» не смогут обогнать «Динамо»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что «Динамо» не упустит второе место по итогам сезона в Тинькофф РПЛ.

«Москвичам натужно даются очки в последнее время, не факт, что они смогут сейчас победить «Урал» в предстоящем туре. Думаю, что «Динамо» сохранит за собой вторую строчку, ЦСКА и «Сочи» не настигнут бело-голубых.

Подопечные Владимира Федотова в ближайшем туре поедут в Казань. И там их серебряные амбиции могут отвалиться, оставив за собой лишь борьбу за бронзу. Так что у «Динамо» будет законное второе место, а вот до первого команда вряд ли дотянется — слишком много было незапланированных потерь по ходу чемпионата: уступали дома «Крыльям» и «Нижнему». Сейчас этих баллов как раз и не хватает», — приводит Betonmobile слова Билялетдинова.

«Динамо» с 52 очками идет на втором месте в чемпионате России после 26 туров. ЦСКА с 47 очками занимает третью строчку, «Сочи» с 46 очками — на четвертой позиции.