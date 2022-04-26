Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о матчах против «Краснодара».

«Для меня это особенный матч. Я семье сказал и девушке, что прямо ностальгия. У нас тренировка была на базе академии «Краснодара». Я там давно не был, вспомнил поля. Конечно, с особыми чувствами возвращался, и на матч настраиваться не надо. В прошлом году удачно съездили, выиграли и получилось забить. В этом году выиграли и получилось забить.

Такой футбольный город, стадион великолепный. Поэтому стараемся приезжать и играть в удовольствие», — сказал Фомин в интервью тележурналисту, колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Даниил Фомин — воспитанник «Краснодара». С 2014 по 2017 год играл за «Краснодар-2». В составе основной команды провел один матч.

В текущем сезоне 25-летний хавбек провел за «Динамо» 25 матчей и забил девять голов.