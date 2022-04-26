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«Для меня это особенные матчи». Фомин — об играх против «Краснодара»

Фомин рассказал о настрое в матчах против «Краснодара»
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о матчах против «Краснодара».

«Для меня это особенный матч. Я семье сказал и девушке, что прямо ностальгия. У нас тренировка была на базе академии «Краснодара». Я там давно не был, вспомнил поля. Конечно, с особыми чувствами возвращался, и на матч настраиваться не надо. В прошлом году удачно съездили, выиграли и получилось забить. В этом году выиграли и получилось забить.

Такой футбольный город, стадион великолепный. Поэтому стараемся приезжать и играть в удовольствие», — сказал Фомин в интервью тележурналисту, колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Даниил Фомин — воспитанник «Краснодара». С 2014 по 2017 год играл за «Краснодар-2». В составе основной команды провел один матч.

В текущем сезоне 25-летний хавбек провел за «Динамо» 25 матчей и забил девять голов.

Даниил Фомин
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Илья Казаков
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В Сети появилось изображение формы «Краснодара» на следующий сезон

Фомин рассказал, кому из вратарей сложнее бить пенальти
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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