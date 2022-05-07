Языджи: «Рад, что установил рекорд РПЛ. Перед переходом в ЦСКА, я размышлял, как буду забивать и добиваться успехов»

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи поделился мнением о своем рекорде в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ). 25-летний турок забивал шесть матчей подряд после перехода в московский клуб.

«Мне очень приятно, это делает меня счастливым человеком, — приводит слова Языджи официальный сайт клуба. — Мне действительно удалось хорошо начать выступления в России, и я рад, что установил такой рекорд РПЛ. Перед переходом в ЦСКА, я размышлял, как буду забивать и добиваться успехов. А после игры с «Рубином», в котором мне удалось сделать хет-трик, я сказал, что мы — великолепная команда, и это действительно так. На каждую встречу я выхожу с настроем сделать все для своего клуба и для болельщиков. Хочу, чтобы они тоже были счастливы».

19 января 2022 года 25-летний турок перешел в ЦСКА из «Лилля» на правах аренды до конца сезона-2021/22. В нынешнем сезоне он забил восемь мячей и отдал две результативные передачи в 12 матчах за московскую команду во всех турнирах.