Новый нападающий «Локомотива» Раконьяц прибыл в расположение команды

Новый нападающий «Локомотива» Марко Раконьяц прибыл в расположение команды, сообщает пресс-служба клуба в Telegram.

28 апреля стало известно о переходе 22-летнего черногорца из «Чукарики» в «Локо».

Нападающий начнет выступать за «Локомотив» с сезона-2022/23 под 77-м номером. Его контракт с московским клубом рассчитан на четыре года.

В текущем сезоне форвард в составе сербской команды провел 28 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи.