«Урал» — «Спартак»: Мозес довел счет до крупного

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес забил гол в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала». Он довел преимущество гостей до крупного — 3:0.

Мозес опередил соперника в борьбе за мяч в штрафной и нанес удар с острого угла. Голкипер «Урала» пропустил удар между ног.

Напомним, что ранее дубль в составе красно-белых оформил нападающий Шамар Николсон.