Хавбек ЦСКА Попович — о жизни в Москве: «Сразу адаптировался. Здесь люди как в Сербии»

Полузащитник ЦСКА Матия Попович рассказал, что сразу адаптировался к жизни в Москве.

«Я сразу адаптировался, как только приехал. Все люди здесь как в Сербии. Поэтому могу сказать только хорошие слова. Здесь просто топ!» — сказал он.

19-летний серб перешел в ЦСКА из «Наполи» в сентябре 2025 года. Попович подписал контракт до конца сезона-2027/28.