В Армянском храме состоялось отпевание Никиты Симоняна

В Армянском храмовом комплексе прошло отпевание олимпийского чемпиона в составе сборной СССР по футболу Никиты Симоняна, сообщает Sputnik Армения. Бывший нападающий «Спартака» скончался 23 ноября на 100-м году жизни.

Прощание с Симоняном состоится 27 ноября на «Лукойл Арене», а захоронен он будет на Ваганьковском кладбище.

Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов) и стал вместе с командой четырехкратным чемпионом СССР и двукратным победителем Кубка страны.

В тренерской карьере Симонян дважды выиграл чемпионат СССР с красно-белыми и трижды победил в Кубке СССР. Во главе «Арарата» он становился чемпионом СССР и обладателем Кубка страны. Симонян также возглавлял сборную СССР и одесский «Черноморец».