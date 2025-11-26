«Локомотив» объявил о продлении контракта с Галактионовым

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов продлил контракт с клубом.

Новое соглашение 41-летнего специалиста рассчитано до 2028 года.

Галактионов возглавляет железнодорожников с ноября 2022 года. В прошедшем сезоне команда заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ.

26 ноября «Локомотив» уступил «Спартаку» в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:3 (3:6 по сумме двух матчей). Красно-зеленые опустились в путь регионов турнира.

В РПЛ «Локомотив» с 31 очком занимает четвертое место после 16 туров. 30 ноября команда на выезде сыграет с «Ростовом» в 17-м туре.