Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в интервью «СЭ» рассказал о победе в матче 4-го тура РПЛ над «Уралом» (2:0).

«Три победы подряд — очень приятно. Реализация? Вы же сами все понимаете. В этой игре, к счастью, нам хватило двух забитых мячей. Надеюсь, что в следующем матче мы улучшим реализацию своих голевых моментов, забьем побольше. Главное, что нам удалось набрать три очка вчера. «Спартак» всегда должен побеждать», — сказал Умяров «СЭ».

Победа над «Уралом» стала для «Спартака» третьей подряд в сезоне. Красно-белые делят первое место в турнирной таблице чемпионата России с ЦСКА.

В следующем туре московский клуб сыграет дома с «Сочи». Игра состоится 14 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.