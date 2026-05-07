Глебов — об увольнении Челестини: «Была небольшая дизмораль, но мы были готовы к тому, что это может произойти»

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал «СЭ» о реакции команды на уход Фабио Челестини с поста главного тренера армейцев.

«Все равно какие-то идеи работали. Была прекрасная осень, мы все верили. У нас была небольшая дизмораль из-за его увольнения, но были готовы к тому, что это может произойти. Жили от тренировки до тренировки. А кто будет тренером — уже другое дело», — сказал Глебов «СЭ».

4 мая ЦСКА объявил о расторжении контракта с 50-летним швейцарским специалистом. Челестини возглавлял армейцев с лета 2025 года и завоевал вместе с командой Суперкубок России.

Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.