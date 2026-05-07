Алаев — об Алдонине: «Его характера и силы воли хватит, чтобы победить эту страшную болезнь»

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии здоровья бывшего футболиста ЦСКА Евгения Алдонина.

«Почти ежедневно мы на связи с ним. Женя в непростой ситуации, проходит сложное лечение. Хочу выразить ему слова поддержки, потому что это тяжелейшая история. Но он как на поле был бойцом, так и здесь. Уверен, что его характера и силы воли хватит, чтобы победить эту страшную болезнь», — сказал Алаев «СЭ».

22 ноября стало известно, что у 46-летнего Алдонина выявили рак желудка, экс-футболист проходит лечение в Германии.

Алдонин выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год, вместе с армейцами дважды выигрывал чемпионат России, пять раз становился обладателем Кубка и четыре раза — Суперкубка страны, а также завоевывал Кубок УЕФА. Помимо ЦСКА, он выступал за «Ротор», «Мордовию», «Волгу» и «Зоркий», а также провел 29 матчей за сборную России.