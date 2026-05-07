LaViola: ЦСКА проявил заинтересованность в Пиоли, но тренер не собирается в Россию

ЦСКА рассматривает вариант подписания контракта с итальянским тренером Стефано Пиоли, сообщает LaViola.it.

По данным источника, 60-летний специалист не выразил готовности к работе в России.

Последней командой Пиоли была «Фиорентина», которую он тренировал с июля по ноябрь 2025 года. Также он работал с «Аль-Насром», «Миланом», «Интером», «Болоньей», «Палермо», «Кьево», «Сассуоло», «Пьяченцей», «Гроссето», «Пармой», «Моденой» и «Салернитаной».

В сезоне-2021/22 Пиоли вместе с «Миланом» выиграл чемпионат Италии. Тогда его признали лучшим тренером Серии А.

4 мая ЦСКА объявил о расторжении контракта с 50-летним швейцарским специалистом Фабио Челестини, который возглавлял армейцев с лета 2025 года и завоевал вместе с командой Суперкубок России. Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max