Обляков о матче со «Спартаком»: «Ожидания боевые»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями перед матчем со «Спартаком» в 28-м туре РПЛ.

— Какие ожидания перед дерби?

— Боевые, мы максимально настроены. Другого настроя и не может быть.

— В чем главная сила «Спартака»?

— Не знаю, честно. Разберем еще игру их. Будет видно в воскресенье.

— Сегодня прошло ровно семь лет с того момента, как ЦСКА в первом дерби обыграл на «Открытии Банк Арене» «Спартак» со счетом 4:0. Сможете повторить?

— Загадывать не буду. Наговорить можно много слов, а на деле увидим в воскресенье. Мы будем биться.

— Тяжело ли готовиться к «Спартаку», потому что это куражная команда? Они могут выиграть супер-матч, но могут и провалиться.

— Хороший соперник, топовые футболисты. Не знаю, как у них получается, да и не особо интересно.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет 21 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые с 50 очками расположились на четвертой строчке.