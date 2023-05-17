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Сегодня, 17:14

Силкин завил, что футбол в России начался с «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин раскритиковал нынешнее руководство бело-голубых из-за недостатка патриотизма и назначения иностранных специалистов.

«Мы не знаем, какую задачу поставят Марко Николичу, может быть, просто побыть здесь. Нынешнего исполняющего обязанности Павла Алпатов я знаю, это воспитанник клуба, который помогал в первой команде. Правильно, надо дать парню попробовать, вдруг у него пойдет. У нас чемпион «Зенит» с русским тренером, на втором месте ЦСКА с русским тренером. Не понимаю, зачем нужны такие, как Йоканович, он же в нормальной команде нигде не работал. Как можно таких брать?! Должны работать свои воспитанники, они знают, что такое клуб. Йоканович пришел, но даже не соизволил выучить русский язык. Он на английском говорит, но не поймешь его эмоций, какое у него внутреннее состояние. Сколько уже в «Динамо» работает Бувач. Нужен ли такой спортивный директор клубу? Задача должна в первую очередь ставиться не перед футболистами и тренером, а перед руководителями. Они должны что-то делать. Тот же «Зенит» — чемпион, потому что он лучше других по всем параметрам. Какие игроки туда приезжают. Руководители должны посмотреть историю, с чего начинался футбол в нашей стране, а первым чемпионом было «Динамо». Руководители попали в великий клуб. Сейчас не хватает патриотизма», — приводит слова Силкина Legalbet.

В 27 турах РПЛ «Динамо» набрало 42 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Источник: https://legalbet.ru/news/silkin-futbol-u-nas-v-strane-nachalsya-s-dinamo-eto/
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

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П
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