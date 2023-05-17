У ЦСКА не появилось новых травмированных перед матчем со «Спартаком»

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о готовности футболистов в преддверии матча 28-го тура РПЛ против «Спартака».

«Все футболисты, которые были в заявке ЦСКА на игру с «Торпедо», готовятся к матчу со «Спартаком» в общей группе. Новых травмированных нет», — приводит слова Безуглова Sport24.

Матч «Спартак» — ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ пройдет 21 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые с 50 очками расположились на четвертой строчке.