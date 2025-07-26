Полузащитник «Балтики» Мендель о первом тайме со «Спартаком»: «Не понял, почему отменили наш гол»

Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель считает несправедливым решение судьи Сергея Карасева отменить гол его команды в конце первого тайма матча 2-го тура РПЛ против «Спартака».

На 44-й минуте встречи нападающий калининградцев Андрес Хиль забил мяч после борьбы возле вратарской площади красно-белых. Карасев после вмешательства ВАР зафиксировал нарушение правил и отменил взятие ворот.

«Не понял, почему отменили гол. На мяч четыре игрока соперника сели — тогда назначайте свободный удар. Не понял этого», — сказал Мендель в эфире канала «Матч Премьер».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Балтика».