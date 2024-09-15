Полузащитник «Ахмата» Швец не понимает, почему в матче с «Динамо» был назначен пенальти

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец заявил, что не понимает, почему был назначен пенальти в ворота грозненцев в матче 8-го тура РПЛ с «Динамо» (4:2). Его на 43-й минуте реализовал Хорхе Карраскаль.

— Мы хорошо смотрелись. Но в конце матча пропустили третий гол, он стал важным.

— Есть вопрос к пенальти?

— Да. Мы посмотрели повтор. Мяч сначала попадает в тело, потом в руку. Не понял этого, когда-то ставят пенальти, а когда-то нет. Есть ВАР, но принимают иногда непонятные решения, — сказал Швец.

«Ахмат» после 8-ми туров занимает последнее, 16 место в турнирной таблице РПЛ. Грозненцы пока набрали только 5 очков.