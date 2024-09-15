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Сегодня, 17:23

Полузащитник «Ахмата» Швец не понимает, почему в матче с «Динамо» был назначен пенальти

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Полузащитник «Ахмата» Антон Швец заявил, что не понимает, почему был назначен пенальти в ворота грозненцев в матче 8-го тура РПЛ с «Динамо» (4:2). Его на 43-й минуте реализовал Хорхе Карраскаль.

— Мы хорошо смотрелись. Но в конце матча пропустили третий гол, он стал важным.

— Есть вопрос к пенальти?

— Да. Мы посмотрели повтор. Мяч сначала попадает в тело, потом в руку. Не понял этого, когда-то ставят пенальти, а когда-то нет. Есть ВАР, но принимают иногда непонятные решения, — сказал Швец.

«Ахмат» после 8-ми туров занимает последнее, 16 место в турнирной таблице РПЛ. Грозненцы пока набрали только 5 очков.

Антон Швец
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
11
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
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 Химки 7 1 3 3 9-13 6
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