Гомес: «Рад, что вышел в стартовом составе «Динамо»

Нападающий «Динамо» Артур Гомес поделился впечатлениями от дебюта за москвичей в матче 8-го тура РПЛ с «Ахматом» (4:2).

«Я очень рад, что вышел в стартовом составе «Динамо». Это большая честь. И рад нашей победе. Конечно, надо продолжать знакомиться с игроками, адаптировать к чемпионату. Считаю, что я справляюсь, но нужно время», — сказал Гомес.

«Динамо» с 16 баллами занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» находится на 16-й строчке с 6 баллами.