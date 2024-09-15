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Сегодня, 17:20

«Акрон» — «Химки»: в пользу гостей не назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фото Скриншот трансляции

На 25-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Акрон» — «Химки» судья Сергей Цыганок не увидел, что Иван Тимошенко сыграл левой рукой в мяч, и ошибочно не назначил пенальти в ворота хозяев поля. В том моменте в штрафной площади «Акрона» Эдгардо Фаринья прокинул мяч корпусом, но не сумел продолжить атаку из-за фола соперника, чья рука была отставлена в сторону и располагалась параллельно газону.

Фото Скриншот трансляции

ВАР Сергей Иванов и АВАР Сергей Чебан не вмешались в действия Цыганка. Его первоначальное решение осталось в силе.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
15 сент, 16:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
Химки

РПЛ
ФК Акрон
ФК Химки
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«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
11
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
12
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 0 : 2
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 2 : 4
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Факел – Пари НН
 0 : 0
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 0 : 1
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 2 : 0
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
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 - : -
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 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
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Мирлинд Даку

Рубин

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 5 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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