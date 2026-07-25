Полузащитник «Ахмата» Амади Гадио ушел в аренду в сербский «Нови Пазар»

«Ахмат» объявил об аренде полузащитника Папа Амади Гадио в сербский «Нови Пазар».

Соглашение по 24-летнему сенегальцу рассчитано до конца июня 2027 года.

Амади Гадио в сентябре 2025 года перешел в «Ахмат» из марокканского «Юниона». С того момента он провел за грозненцев 13 матчей и не отметился результативными действиями.

26 июля «Ахмат» на выезде сыграет против «Локомотива» в матче 1-го тура РПЛ-2026/27. Начало — в 17.00 по московскому времени.