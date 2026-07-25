Тренер «Родины» Диас: «Знаю базовые слова на русском. Конечно, несколько матерных — без этого никуда»

Главный тренер «Родины» Хуан Диас в интервью «СЭ» ответил на вопрос об изучении русского языка

— Русский язык учите?

— Знаю базовые слова: «Добрый вечер», «Я тебя люблю», «Давайте посмотрим», футбольные термины, цвета и цифры. Ну и, конечно, несколько матерных — без этого никуда (смеется).

— Как вам Москва?

— Очень нравится. И не только мне, но и моей семье, которая периодически ко мне приезжает. Главное, чтобы погода была хорошая. Но минус — пробки. Бывает, застреваешь в них и можешь опоздать, — сказал Диас «СЭ».

«Родина» по итогам сезона 2025/26 заняла первое место в Первой лиге и впервые вышла в РПЛ. В первом туре РПЛ-2026/27 московская команда на выезде встретится со «Спартаком». Игра пройдет в субботу, 25 июля. Начало — в 20.45 по московскому времени.