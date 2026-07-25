«Динамо» - «Крылья Советов»: во сколько начало матча РПЛ

«Динамо» и «Крылья Советов» сыграют в чемпионате России 25 июля

«Динамо» и «Крылья Советов» сыграют в матче первого тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 в субботу, 25 июля. Встреча пройдет в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

25 июля, 14:00. ВТБ Арена (Москва)

Прямую трансляцию встречи покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 13.55 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Результат матча «Динамо» — «Крылья Советов», стартовые составы и статистику встречи можно будет отслеживать в матч-центре РПЛ нашего сайта.

В прошлом сезоне-2025/26 динамовцы финишировали на седьмой строчке с 45 очками, а самарцы заняли 11-е место с 32 очками.

Всего «Динамо» и «Крылья Советов» встречались в официальных турнирах 72 раза. Динамовцы одержали 33 победы, самарцы — 22, еще 17 матчей завершились вничью. Общий счет забитых мячей — 110:75 в пользу бело-голубых.