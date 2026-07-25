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«Динамо» - «Крылья Советов»: во сколько начало матча РПЛ

«Динамо» и «Крылья Советов» сыграют в чемпионате России 25 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Константин Тюкавин.
Фото Global Look Press

«Динамо» и «Крылья Советов» сыграют в матче первого тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 в субботу, 25 июля. Встреча пройдет в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
25 июля, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:0
Крылья Советов

Прямую трансляцию встречи покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 13.55 по московскому времени.

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;: онлайн-трансляция матча РПЛ 25&nbsp;июля 2026.«Динамо» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Результат матча «Динамо» — «Крылья Советов», стартовые составы и статистику встречи можно будет отслеживать в матч-центре РПЛ нашего сайта.

В прошлом сезоне-2025/26 динамовцы финишировали на седьмой строчке с 45 очками, а самарцы заняли 11-е место с 32 очками.

Всего «Динамо» и «Крылья Советов» встречались в официальных турнирах 72 раза. Динамовцы одержали 33 победы, самарцы — 22, еще 17 матчей завершились вничью. Общий счет забитых мячей — 110:75 в пользу бело-голубых.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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