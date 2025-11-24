Премьер-министр Армении Пашинян выразил соболезнования Путину в связи со смертью Симоняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи со смертью олимпийского чемпиона в составе сборной СССР по футболу Никиты Симоняна, сообщает ТАСС.

«Уважаемый Владимир Владимирович! С глубокой скорбью узнал о кончине легендарного футболиста, заслуженного тренера, заслуженного мастера спорта, четырехкратного чемпиона СССР Никиты Павловича Симоняна. Будучи выдающимся футболистом и тренером, он золотыми буквами вписал свое имя в историю армянского и советского футбола. Именно под его руководством ереванский «Арарат» стал чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР 1973 и 1975 годов, подарив всем армянам незабываемое чувство гордости», — отметил Пашинян.

Также премьер-министр подчеркнул, что достижения, профессионализм и преданность Симоняна футболу станут источником вдохновения для многих поколений.

«Прошу Вас от имени армянского народа и от себя лично передать слова соболезнования и поддержки семье и близким Никиты Симоняна», — говорится в телеграмме.

Симонян скончался 23 ноября в возрасте 99 лет. Он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых со 160 голами. В составе «Спартака» Симонян стал четырехкратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды выиграл Кубок страны (1950, 1958).

На посту главного тренера команды Симонян дважды выиграл чемпионат СССР (1962, 1969) и трижды стал обладателем Кубка СССР (1963, 1965, 1971).