Полиция свяжется с Тедеско по поводу сообщений о мошенничестве

В пресс-службе Главного управления МВД России по Краснодарскому краю заявили «СЭ», что заявлений от «Спартака» или главного тренера команды Доменико Тедеско не поступало.

В субботу появилась информация, что у 34-летнего немца мошенническим способом украли 250 тысяч рублей, когда он находился с командой в Сочи.

— В отдел полиции не поступало сообщений подобного характера, — говорится в заявлении пресс-службы. — Однако, по выявленной информации в сети интернет, назначено проведение проверки. Устанавливается, был ли вообще этот инцидент или нет. Сейчас есть только публикации в СМИ, но по факту заявлений о мошеннических действиях нет. Будем ли связываться с потерпевшим в ходе проверки? Да, в том числе. (Севастиан Терлецкий)