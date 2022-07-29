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Сегодня, 12:53

Погребняк рассказал, за счет чего «Локомотив» может отобрать очки у «Зенита»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча питерцев против «Локомотива» в рамках третьего тура РПЛ.

«Учитывая, сколько «Зенит» забивает в Санкт-Петербурге. Ажиотаж, полный стадион — «Зенит», конечно, фаворит. Шанс «Локомотива» в индивидуальных креативных действиях Изидора и Керка. Только с их помощью у «Локомотива» может что-то получится», — сказал Погребняк «СЭ».

Матч пройдет 30 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Встреча начнется в 17.30 по московскому времени.

Павел Погребняк
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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 - : -
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Оренбург

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Зенит

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Александр Черников

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