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Широков назвал главную причину ухода Варелы из «Динамо»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился мнением об уходе защитника Гильермо Варелы из «Динамо».

Как стало известно «СЭ», защитник без предупреждения покинул расположение московского клуба перед матчем 2-го тура Российской премьер-лиги против «Торпедо» (4:0).

«Агент футболиста посчитал сиюминутную выгоду более важной, чем долгосрочные перспективы от работы с «Динамо». Есть обратный пример — бразильцы в «Зените» посчитали иначе. Они и сейчас в моменте заработали, и в перспективе сохранили контакты в клубе», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

Варела выступает за «Динамо» с октября 2020 года. За это время он сыграл 49 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shirokov-agent-glavnaya-prichina-pobega-varely-iz-dinamo/
Роман Широков
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