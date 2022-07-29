Широков назвал главную причину ухода Варелы из «Динамо»

Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился мнением об уходе защитника Гильермо Варелы из «Динамо».

Как стало известно «СЭ», защитник без предупреждения покинул расположение московского клуба перед матчем 2-го тура Российской премьер-лиги против «Торпедо» (4:0).

«Агент футболиста посчитал сиюминутную выгоду более важной, чем долгосрочные перспективы от работы с «Динамо». Есть обратный пример — бразильцы в «Зените» посчитали иначе. Они и сейчас в моменте заработали, и в перспективе сохранили контакты в клубе», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

Варела выступает за «Динамо» с октября 2020 года. За это время он сыграл 49 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.