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Погребняк — о победе над «Арсеналом»: «Переиграли принципиального соперника по турнирной таблице»

16:07
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Нападающий «Урала» Павел Погребняк коротко подвел итоги матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала» (2:0). Форвард стал автором победного мяча.

«Сегодня мы были одним целом. И заслуженно победили. Переиграли принципиального соперника по турнирной таблице», — сказал Погребняк в эфире «Матч Премьер».

Урал — Арсенал Т

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