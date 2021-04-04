Главный тренер «Урала» оценил дебют защитника Адамова

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал результат матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала» (2:0).

«Было огромное желание победить. Пять побед в чемпионате — это мало. Хорошо сыграли и стандарт помог.

Дебют Адамова? Оценю хорошо. Есть над чем работать, но парень не стушевался», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

«Урал» с 29 очками занимает 12-е место в РПЛ, «Арсенал» (17) идет на 14-й строчке.