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Главный тренер «Урала» оценил дебют защитника Адамова

16:13
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал результат матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала» (2:0).

«Было огромное желание победить. Пять побед в чемпионате — это мало. Хорошо сыграли и стандарт помог.

Дебют Адамова? Оценю хорошо. Есть над чем работать, но парень не стушевался», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

«Урал» с 29 очками занимает 12-е место в РПЛ, «Арсенал» (17) идет на 14-й строчке.

Урал — Арсенал Т

 

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