Ивица Олич: «Легкий соперник для дебюта? Уважаю каждого противника»
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал об ожиданиях от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом». Это будет дебютная игра хорвата на посту наставника армейцев. По словам Олича, нельзя недооценивать соперника.
«У нас была вчера только первая тренировка, — отметил Олич в эфире «Матч Премьер». — Все игроки были готовы тренироваться, но она была перед самой игрой, поэтому не много удалось сделать.
Легкий соперник для дебюта? Не считаю так. Я уважаю каждого противника. Это самый опасный противник. Если я буду думать так, как вы, то и игроки будут думать так. Это не очень хорошо".
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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