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Ивица Олич: «Легкий соперник для дебюта? Уважаю каждого противника»

16:06

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал об ожиданиях от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом». Это будет дебютная игра хорвата на посту наставника армейцев. По словам Олича, нельзя недооценивать соперника.

«У нас была вчера только первая тренировка, — отметил Олич в эфире «Матч Премьер». — Все игроки были готовы тренироваться, но она была перед самой игрой, поэтому не много удалось сделать.

Легкий соперник для дебюта? Не считаю так. Я уважаю каждого противника. Это самый опасный противник. Если я буду думать так, как вы, то и игроки будут думать так. Это не очень хорошо".

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