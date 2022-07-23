Фернандес прилетел в Москву, чтобы подписать контракт с «Динамо»

Как стало известно «СЭ», сегодня Роберто Фернандес прилетел в Москву, чтобы подписать контракт с «Динамо».

22-летний центральный защитник молодежной сборной Парагвая и «Гуарани» предстоит медосмотр, в случае успешного прохождения которого игрок подпишет пятилетний контракт.

Сообщалось, что «Динамо» заплатит за футболиста 3 миллиона евро.

В составе «Гуарани» Фернандес отыграл в общей сложности 70 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.