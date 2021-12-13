Руй Витория: «Качество игры было потрясающим»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение от «Сочи» (0:3) в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ.

«Результат очень несправедлив, а тот, кто говорит обратное — очень неправ. Мы очень старались сделать достаточно, чтобы выиграть 3:0 у соперника. Мы много раз атаковали с угловых, снаружи, изнутри, но это было очень сложно сделать. Мы провели фантастический второй тайм, но в итоге соперник вышел с преимуществом в два гола. Однако качество игры было потрясающим.

Были моменты, когда игра шла не так, как надо, когда мы были чуть ниже. Непонятно был ли пенальти достаточно справедливым. Футболисты 90 минут играли очень достойно. Можно вспомнить и игру с «Легией», и вспомнить отношение игроков к этому матчу

Что касается результата, то не можем сказать, что он был хорошим. Однако игра хорошая. То, что мяч не закатывался в ворота — это так бывает. Я бы не сказал, что команда хорошо сыграла с «Легией», но плохо сыграла сегодня. Это неправда", — сказал Витория.

«Спартак» уходит на зимний перерыв на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.