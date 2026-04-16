В махачкалинском «Динамо» заявили о необходимости расширения РПЛ до 18 команд

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился с «СЭ» мнением о возможности расширения числа команд в РПЛ.

«У меня позиция такая же, как и у целого ряда тренеров: число команд должно быть больше. Сегодня нет международных игр, сезон удлинился, поскольку стадионы стали лучше. Теперь мы можем играть в декабре или феврале. Поэтому мы вполне можем уместить 18 команд в лиге. Страна большая, и футбол надо развивать по всей ее территории», — сказал Гаджиев «СЭ».

На текущий момент в РПЛ участвуют 16 команд.