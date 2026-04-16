Семак: «Для любой команды выезд к махачкалинскому «Динамо» — это серьезное испытание»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».
«В чемпионате махачкалинское «Динамо» играет хорошо, особенно дома. Команда более домашняя, хотя последняя игра на выезде с «Локомотивом», где они могли взять три очка, говорит о том, что команда сейчас на ходу, играет гораздо активнее в атаке. В этом компоненте они сильно прибавили, но и обороняться махачкалинцы всегда умели. Поэтому для любой команды выезд к «Динамо» — это серьезное испытание», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.
Матч между командами состоится 19 апреля в Каспийске, начало — в 14.30 по московскому времени.
«Зенит» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Динамо» с 23 очками — на 11-й строчке.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -