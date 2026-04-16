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16 апреля, 16:07

Семак: «Для любой команды выезд к махачкалинскому «Динамо» — это серьезное испытание»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».

«В чемпионате махачкалинское «Динамо» играет хорошо, особенно дома. Команда более домашняя, хотя последняя игра на выезде с «Локомотивом», где они могли взять три очка, говорит о том, что команда сейчас на ходу, играет гораздо активнее в атаке. В этом компоненте они сильно прибавили, но и обороняться махачкалинцы всегда умели. Поэтому для любой команды выезд к «Динамо» — это серьезное испытание», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Матч между командами состоится 19 апреля в Каспийске, начало — в 14.30 по московскому времени.

«Зенит» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Динамо» с 23 очками — на 11-й строчке.

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Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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