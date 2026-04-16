Семак: «Для любой команды выезд к махачкалинскому «Динамо» — это серьезное испытание»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».

«В чемпионате махачкалинское «Динамо» играет хорошо, особенно дома. Команда более домашняя, хотя последняя игра на выезде с «Локомотивом», где они могли взять три очка, говорит о том, что команда сейчас на ходу, играет гораздо активнее в атаке. В этом компоненте они сильно прибавили, но и обороняться махачкалинцы всегда умели. Поэтому для любой команды выезд к «Динамо» — это серьезное испытание», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Матч между командами состоится 19 апреля в Каспийске, начало — в 14.30 по московскому времени.

«Зенит» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Динамо» с 23 очками — на 11-й строчке.