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«По ударам по лицу уступили сопернику». Гунько высказал претензии после поражения от «Урала»

18:41
Дмитрий Гунько. Фото ФК «Химки»
Дмитрий Гунько. Фото ФК «Химки»
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Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько не скрывал эмоций после поражения в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» в Екатеринбурге (1:3).

— По ударам по лицу уступили сопернику. Я посмотрел в раздевалке — 0:2 уступили, — сказал Гунько в эфире «Матч Премьер». — Претензии к судейству? Просто констатирую факт.

Имели достаточно моментов. Проиграли на стандартах: голы пропустили с двух угловых и с пенальти.

Куат играл хорошо. Но с листа выходить достаточно непросто. Видно, что это квалифицированный исполнитель.

Урал — Химки

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