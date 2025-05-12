Футбол
12 мая, 15:51

Пивоваров: «Мотивация у «Динамо» изменилась после ухода Лички, это видно всем»

Сергей Ярошенко

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил вклад бывшего тренера бело-голубых Марцела Лички в победу над «Спартаком» в 28-м туре РПЛ.

«Вклад тренерского штаба Марцела большой. Этого нельзя отрицать. Мотивация у команды изменилась, это видно всем. За это большое спасибо Ролану Гусеву и его помощникам», — цитирует Пивоварова «РБ Спорт»

Благодаря победе над «Спартаком» «Динамо» поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками. Красно-белые идут на пятой строчке с 51 очком.

«Динамо» объявило об уходе Лички с поста главного тренера 1 мая. В тот же день временно исполянющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.

Источник: РБ Спорт
Марцел Личка
Ролан Гусев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
