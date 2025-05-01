Футбол
1 мая, 12:51

«Динамо» объявило об уходе Лички с поста главного тренера

Сергей Ярошенко
Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» объявило об уходе Марцела Лички с поста главного тренера.

«Клуб благодарит Марцела за проделанную работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении клуба.

Чешский специалист возглавлял московский клуб с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые до последнего тура претендовали на золото РПЛ в сезоне-2023/24 и заняли третье место в чемпионате.

После 26 туров «Динамо» располагается на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками. 29 апреля команда вылетела из FONBET Кубка России, уступив «Спартаку» (1:2) в полуфинале Пути регионов.

Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
  • Zwolle

    Трансфермаркт оценивает состав "Динамо" третьим после "Зенита" и "Спартака", так что если "Краснодар" может бороться за титул, то отчего "Динамо" эта задача не по плечу?

    12.05.2025

  • Анжиецц

    Хорошая идея!

    02.05.2025

  • Анжиецц

    Где Вы видели здравый смысл в руководстве Динамо?

    02.05.2025

  • вдобавок ко всему еще и не очень умные...

    02.05.2025

  • spartsmen

    лаврентия палыча на них нет !

    01.05.2025

  • spartsmen

    зволле, так ведь и составчик, честно признаться, не для великих свершений, и даже не на троечку :)

    01.05.2025

  • spartsmen

    дбл бл... берия бы вас отстроил :face_with_monocle:

    01.05.2025

  • Alexey Barinov

    Ну и зря,тренер думающий российскую молодежь не боялся ставить. В этом клубе всегда виноват тренер,а лучше то не будет...

    01.05.2025

  • Спринт

    Личка давно стал безналичкой, но силовые рулители силовдвиженских поздновато "проснулися". Сегодняшнее Динамо ассоциируется только со славным прошлыи м великими динамовцами, являясь, по сути, командой среднего уровня, даже на фоне весьма серенькой нынешней РПЛ. Другое дело - кого сейчас ставить на роль глав.тренера? Если будет кто-то из сонгма тренерских недоучек, то овчинка выделки не стоит.

    01.05.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    В Праге хорошая погода, в Москве холодно. А у него нет теплого пальтишки.))

    01.05.2025

  • Олег Свистунов

    Мармелад, спасибо за сказку в Оренбурге

    01.05.2025

  • hant64

    Не скажу ничего оригинального, но тем не менее - явно ошибочное решение менеджмента клуба. Я бы на месте ВТБ именно менеджмент в первую очередь перетряхнул бы.

    01.05.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Именно при нем Зенит стал чемпионом не смотря на все расклады прошлого сезона..))

    01.05.2025

  • ONIKAN2013

    Какие-то судорожные и непонятные телодвижения руководителей Динамо за 4 игры до окончания сезона.

    01.05.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Вот тут многие пишут что зря . Думал ,думал . Не нашел причин что -зря.

    01.05.2025

  • lvb

    Дурь дурацкая. Полное ощущение что восстали... из небытия динамовские "енералы", кстати, они имели влияние на команду и клуб чуть ли не до начала 2010-х годов.. И бродят эти зомби в клубе, шамкая челюстями и цепляясь руками за стены. И шепчут "Фассс"! Прекрасный тренер Личка, что бы там не говорили динамовские глоры. Грубейшая ошибка динамовского руководства. Когда это "Динамо" последний раз билось за титул, пусть и состав разношерстный и играло в футбол? Давно это было.. И черная неблагодарность... Лично я, если Лукойл с какого-нить бодунишша изгонит Станковича... и позовет Личку. Ничего не имею против, умный тренер. адаптированный, язык наш знает. Динамовским болелам сочувствие.. Теперь и крестных ход .. ни к чему))

    01.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Немецкие анаболики нынче слишком дорогие...

    01.05.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    Козлы... интересно – кому место расчищают?

    01.05.2025

  • andyk82

    Ни разу не за Динамо. Но Личка как тренер, как человек вызывал симпатии. Игра, кстати плюс-минус интересная, привлекательная была у команды. Молодёжь внедрялась. Чего ж ещё вам надо было, собаки? А результат тоже неплох был. Краснодар тоже, вокруг да около золота, какой год ходит. Да и покупок особых не было

    01.05.2025

  • 36

    Скоро усатый Ален Делон заговорит по французки

    01.05.2025

  • Петрович5%

    Уволить Личку, трудно придумать более бредового решения руководства клуба. Но зная кто там,удивляться не приходится. Марцелу спасибо хоть за надежду на успех.Раньше не было и дальше не будет.Аминь.

    01.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    "Привлекательный" футбол Динамо при Личке со стороны = Лишь 2 победы из пары десятков матчей со Спартаком, Краснодаром... Факелом. Боссы легендарного клуба должны ещё немного поработать, тем более в прошлом сезоне не помог ни алаевский календарь, состряпанный под них ( 9 матчей подряд из 10 были сыграны в Москве ), ни судейский беспредел, с помощью которого утопили Балтику и Сочи на финише чемпионата. Видимо не все бюджетные деньги освоены, необходим ещё один, третий заход. Марцела пилит слишком бестолково:soccer:

    01.05.2025

  • Gena34

    Зря конечно,кого и надо увольнять,так это физкультурника с Локомотива,весну просто провалили и из кубка вылетели,а руководство видимо все устраивает,пусть клуб середняком становится.

    01.05.2025

  • Павел Заблоцкий

    Это решение совершенно в стиле руководства Динамо...

    01.05.2025

  • Павел Заблоцкий

    А сколько Зенит грохал Спартак с крупным ччетом...

    01.05.2025

  • Павел Заблоцкий

    ... только и есть что вспомнить так это одну победу... Аники воины однако...

    01.05.2025

  • Павел Заблоцкий

    С таким руководством как у Динамо и врагов не надо... Помню как они своего слилил Кобелева и ничего этим не достигли...

    01.05.2025

  • spar001

    Не дотерпели...

    01.05.2025

  • maksim90

    Давно известно, кто придёт. Черчесов! Станислав Саламович давно ждал отставку Лички, чтобы занять его место.

    01.05.2025

  • Ратель

    Пока да. И это безусловно достижение. Но все с мало-мальски сильными соперниками команда чаще всего валит. Я не настаиваю на игре в защиту на 0, мои любимые Барса и Краснодар тоже так не делают, НО - у них есть система. Понятно, чего они хотят. И в атаке, и в обороне. У Лички я этого так и не понял. Особенно по обороне. У него лучшая пара опорников в чемпионате, но по игре я этого не вижу.

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Григорий Викторыч, давай, заманивай Личку в Урал.

    01.05.2025

  • Ратель

    Он тоже так думал. Поэтому получилось то, что получилось.

    01.05.2025

  • кузя23

    Понятно

    01.05.2025

  • berezyuk51@mail.ru

    Динамо в этом чем-пе забило больше всех мячей!!! Это уже достижение. Естественно, если команда играет в атаку, то в защите не может играть на "о". И главное, что игру команду хочется смотреть, а таких команд у нас мало. Успехов Личке, а Динамо это решение ещё аукнется.

    01.05.2025

  • Zwolle

    "Привлекательным футболом" ничего не выиграешь. Даже Галицкий поумнел и теперь "Краснодар" может не такой привлкательный, зато с реальными шансами на титул.

    01.05.2025

  • Старшой0754

    Придурок?

    01.05.2025

  • Старшой0754

    Не ерничай придурок, карма уже нависла над тобой.

    01.05.2025

  • спас

    Мое бабах это не ба-бах, в понимании ба-бах. Это перевод на одно из наречий островного государства "продинамия" нашего известного (!) не цензурного (для админов, но не для Даля) слова, выражающего крайнее возмущение произошедшим. (и в шутку и в серьёз) :wink:

    01.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    обналичили

    01.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Слышь, ты. Успокойся уже. От маленькой буквы России меньше не станет.

    01.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Клопп

    01.05.2025

  • спас

    О Личке. (Я не фанат Динамо). Самый спокойный тренер из "чужестранцев" на бровке. Сейчас вакнсий будет немеряно, отдохнет и новый сезон начнет главным. В начале весны сэ писала о нем совсем восторженно и предрекала золото чемпионата. И бабах на выход. Накаркали? Вам не думается, что это глупость руководства клуба? А может как всегда у нас достали мужика?

    01.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    В ничью было достаточно

    01.05.2025

  • Андрей Гридасов

    Ошибкой Лички был переезд в Москву, погружение в клоачный бизнес столичных толстосумов. Для них во всех клубах столицы футбол сродни тем, кто готов сажать картошку и через три недели выкапывать в расчете на богатый урожай. И при этом не думать о качестве семян, удобрений, агротехнике и прочих скучных делах и необходимых затратах...

    01.05.2025

  • Бергкамп 10

    Глебов так то сильный опорник по меркам РПЛ

    01.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Без отсутствия замены на лучшее увольнение глупо

    01.05.2025

  • оппонент

    Чо я могу сказать,- мудаки динамовские боссы. Игра Динамо едва ли не самая привлекательная в лиге, а из-за неудачи в кубке рубить с плеча - не умное решение.

    01.05.2025

  • футбол это спорт

    фуй

    01.05.2025

  • Ратель

    Если бы он влез в тройку, пришлось бы продлевать.

    01.05.2025

  • футбол это спорт

    Апрель уже закончился. При любой власти и порядке всегда найдутся недовольные. Зачем приносить собственную пользу стране, когда легче всё обгадить. Лучше бы хоть о футболе старался.

    01.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    =Личку в личке обезличили=:grin:

    01.05.2025

  • sarkis1957

    Жаль! Очень жаль!

    01.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    видисо он не стал ждать

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Тепрь Динамо - будет с усами

    01.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    было видно...что все делал от души и с полной отдачей

    01.05.2025

  • Tito88

    Слабоумие характерно для динамиков.Тренер конечно несет ответственность, но надо же учитывать и обстоятельства при которых пошел спад. Скорее всего на место Марцела придут Усы.

    01.05.2025

  • Sherstprodoltomka

    тиктокхаус. Россия с Большой буквы!

    01.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    неожиданно и это не из-за проигрыша матча кубка тут видимо накопилось и вот прорвалось опять в Оренбург?...шутка ну а куда теперь неплохому тренеру неясно

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Это компьютерный сбой

    01.05.2025

  • Sherstprodoltomka

    твариина. Россия с Большой буквы!

    01.05.2025

  • Sherstprodoltomka

    тварина. Россия с Большой буквы!!!!

    01.05.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Идиоты...

    01.05.2025

  • Ilya Gudman

    Вообще глупость может они бы взяли сейчас и четыре игры бы выиграли и были бы в тройке , без Тюкавина и при нынешнем Краснодаре и Зените нормальный результат

    01.05.2025

  • Sherstprodoltomka

    твой обоссанный ст?б не засчитан

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Россия Великая спортвная Держава - тренеры козлы

    01.05.2025

  • .Алексей.

    Двоякое чувство.

    01.05.2025

  • Жорик Хоромзунов

    Пздц, нечего больше сказать

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Увольнять тренера на финишной прямой - россия без этого не может

    01.05.2025

  • Фобия

    Повезло Володе! При нынешней власти, даже участковым бы не стал...:relaxed:?:sunglasses::money_mouth:

    01.05.2025

  • Valekka

    Я-за! Но номенклатура своим принципам не изменяет.Почему Карпин вдруг сорвался сДона и постоянно на стадионе Динамо? Был замечен и на тренировках!! Тренер России в Динамо-разве не счастье для динамиков?!

    01.05.2025

  • Mel_Alex_SPB

    Нда... Дима Гафин явно намного глупее своего папы...

    01.05.2025

  • Реалист-правдоруб

    Милого личку уволили алкоголички.

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Нет, про - Заслуженного тренера России

    01.05.2025

  • Реалист-правдоруб

    Ты про чабана- шашлычника- полевого командира?

    01.05.2025

  • П_о_в_а_р

    Личке написали в личку об увольнении

    01.05.2025

  • футбол это спорт

    Не склалось. А вобщем-то не один Личка отвечает за результаты. У Динамо не чемпионский характер. Иначе выиграли бы у Краснодара в последнем туре 2024 и взяли бы титул.

    01.05.2025

  • Владимир Трофимов

    Лучше Саламыча, Карпин враг России.

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Нет, погонщик

    01.05.2025

  • Ратель

    Молодёжи доверял мало, игру за 2 года толком не выстроил, Особенно в обороне. Атака-то держалась, хотя и больше за счёт личностей. Бителло, Тюкавин, Карась, Нгамалё...

    01.05.2025

  • Max Stch

    говорят он сам закатил истерику, контракт летом заканчивается, ясно уже что продлевать не будут, вот он и решил под неустойку

    01.05.2025

  • bolelschik.volga34

    Чьё чемпионство? Своё чемпионство Личка просадил в прошлом году краснодару и подарил газмясу.

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Футбол - огромная кормушка!

    01.05.2025

  • Реалист-правдоруб

    Говорят что под дверьми динамовского офиса скулит болонка.

    01.05.2025

  • Artorixus

    Любовь-огромная страна!

    01.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Результаты Лички в новоиспечённом Кубке России за 2 сезона. Победы/Поражения/Баланс: 1 Зенит 19-3 = +16 2 ЦСКА 14-5 = +9 3 Локо 13-6 = +7 4 Спартак 14-8 = +6 5 Ростов 12-9 = +3 6 ДИНАМО 11-10 = +1 7 Краснодар 8-7 = +1 ----- Урал 7-5 = +2, матчи с клубами РПЛ

    01.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    розовый свитер пусть носит в своей Праге, черт галимый))) там же, где стоит розовый танк Т-34))) неблагодарное чмо)))

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Динамо возглавит - Российский патриот до мозга костей

    01.05.2025

  • Владимир Трофимов

    Следующий сезон так будут играть вылетят в первую лигу.Там будут чемпионами зато.Сколько варягов побывало уже в Динамо.Так хочется все руководство динамо порвать на куски.Они все враги ,умеют только бабло пилить.

    01.05.2025

  • sergsteed

    по делу!так чемпионство просрать стольких лет ожиданий!!!ну ещё год мимо получили.

    01.05.2025

  • bolelschik.volga34

    Лучше поздно, чем никогда. Он свой предел уже давно выработал. С таких составом ниодного снятного матча не провёл!!! Главное чтобы шило на мыло не поменяли.

    01.05.2025

  • huikin

    бородатый

    01.05.2025

  • Владимир Трофимов

    При чем тут Личка.Кто брал Глебова с Ростова,Макарова и еще примерно 3 человек , тот пусть и отвечает.

    01.05.2025

  • Saypin

    Мостовой!

    01.05.2025

  • Saypin

    А Сирожа Сельдереич - в Мойку с камнем?

    01.05.2025

  • huikin

    Уволили за то что Спартак ни разу не обрыгал!!

    01.05.2025

  • Saypin

    Сельдереич! после невыигрыша в 100-типа летие

    01.05.2025

  • Иван

    усатый на вход?

    01.05.2025

  • Бен Ричардс

    "Динамо" даже без Тюкавина за несколько дней переиграло админресурсный бразгаз с его судьями и лигочемпионским бюджетом, смотрелось не хуже "Спартака" с его бюджетом за 100 млн. евро и уже бесящими ногомячистами Денисовым, Литвиновым и Пруцевым, а в последней трети матча даже намного сильнее. Очень интересная атакующая команда, она и сама играет и другим дает. Ну не может же Личка вместо Гладышева и Макарова попадать с нескольких метров метров в семиметровые ворота. Его скоропалительный уход очень большая ошибка руководства "Динамо". Увольнять надо не Личку, а Станковича после сливов Махачкале и убогой конюшне, которую бакланы убрали походя, не напрягая жилы. После зимнего перерыва у Станковича 4 победы в 8 матчах и 54% набранных очков (показатель 7-й команды слабенькой РПЛ), перманентный бардак в защите и унылая, если не сказать примитивная, атака. За это с ним хотят заключить новый контракт. Ну не дураки?

    01.05.2025

  • zel_co

    А чо, крёстный ход не помог? Извинитя

    01.05.2025

  • vik64

    Сейчас перейдёт в условные Химки, или где еще... А так всё шаблонно: пока-пока , желаем успехов..

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Не, Валера увлечён рекордами сборной - ему всякая фигня не нужна

    01.05.2025

  • huikin

    Уволили тренера из недружествкнной страны. Вредителя пониманшь

    01.05.2025

  • suomi257

    и его скоро снимут

    01.05.2025

  • huikin

    Это интриги Стаса и Валеры

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Вы еретик

    01.05.2025

  • инок

    Личка классный тренер. Динамо нужно было от своего руководства избавиться.

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Саламыч - Звёзды вещают

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    У руководства Динамо нет проблем - хватит фантазировать

    01.05.2025

  • Valekka

    Георгич или Саламыч??!!

    01.05.2025

  • embrion61

    Дибилы! :face_vomiting:

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Ежу понятно - кто

    01.05.2025

  • tochny

    По монму проблема рукоодстве клуба, от которого завиисит комплектование состава команды.

    01.05.2025

  • TomCat

    Без Тюкавина долго не протянул. Посмотрим, кто придет.

    01.05.2025

  • NF

    Ну, надеюсь, Личка, как я писал ранее, хотя бы сказал всё, что думает о трансферной политике руководства летом. Это не снижает его ответственность за неумение ставить оборону, но... Ну а раз решили увольнять прямо сейчас, не дожидаясь конца сезона, значит, нашли на кого менять и уверены, что море по колено...

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Теперь Зенит - точно победит

    01.05.2025

  • Vitalik Klimov

    Я хоть и за Спартак, но игру Динамо всегда было интересно смотреть! Крутой был мужик!! Удачи ему!!

    01.05.2025

  • инок

    Личка хороший специалист и человек, удачи ему и в дальнейшей тренерской деятельности!)

    01.05.2025

  • Ратель

    А всего-то было надо Краснодар обыграть 25.05.24.

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Теперь Динамо прсто порвёт Краснодар нв Британский флаг - ежовый морж не даст соврать

    01.05.2025

  • tochny

    Жаль!

    01.05.2025

  • Zwolle

    Кубок для "Динамо" в последний раз выигрывал Бесков, а Личка, увы, только 3-е место занял.

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Говорят, тренером Динамо на финише будет Дюков

    01.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    И поделом. Распиаренный из всех утюгов чех профукал Спартаку 8 матчей из 11, обыграв лишь однажды = Антирекорд "Великой" Динамы!

    01.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Решили шило на мыло поменять? Нормально работал тренер. Удаче Личке. Клубы, не упустите приличного тренера, знающего российский футбол!

    01.05.2025

  • инок

    Очень жаль. Личка импонировал мне всегда, хоть я и не болел за его команду. Надеюсь, что Марцел найдет достойную команду и мы скоро вновь увидим его в деле. Спасибо тебе за всё, что ты сделал для Динамо.)

    01.05.2025

  • rustov

    Жаль! Мытарства Динамо будут продолжаться...

    01.05.2025

  • igogohruhru

    Решение из разряда: надо что-то делать

    01.05.2025

  • Vorlod

    Семак может на одну игры в тренеры Динамо запишется

    01.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Круговорот тренеров продолжается .

    01.05.2025

  • Zwolle

    Черчесов, Карпин, Федотов. Выбрать есть из кого.

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Русский Дух

    01.05.2025

  • Zwolle

    3:1; 0:3; 0:1; 0:1; 2:2; 2:3; 1:2; 1:2; 1:0; 1:2; 1:2; 1:3; 0:0; 1:1; 1:2. Попробуйье угадать что это за цифры? Это результаты "Динамо" против команд из топ-6 в чемпионате и кубке этого сезона. Обе победы - над таким же проблемным "Локомотивом". Задачи на сезон не выполнены (несмотря на математические шансы на "бронзу"). Да и сама игра по сравнению с прошлым сезоном поблекла. Личка хороший мужик, и тренер в самом деле добротный, но у "Динамо" трофеев нет уже 30 лет, а с фестивальным футболом от чеха они и не светят. "Краснодар" тому свидетельством.

    01.05.2025

  • Vorlod

    Зря ,кто ж будет с Краснодаром в последнем туре биться

    01.05.2025

  • Serjeapple

    Да спецом сняли Личку чтобы не помешал Краснодару стать чемпионом. Сдадут последний матч.

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Вы чего тут вздыбились - обычный российкий футбол

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Динамо нужен погонщик

    01.05.2025

  • fedland

    если сейчас назначат нового гл тренера (условный карпин) который будет готовить команду к новому сезону на постоянной основе - верное решение. 4 тура до конца, будет время присмотреться и понять с кем идти дальше, что нужно будет усилить. если будет назначен кто-то временно - абсолютно глупое решение, лишенное здравого смысла и логики...

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Динамо пора объединить с ЦСКА - экономия средств и возможен результат

    01.05.2025

  • shpasic

    видимо, не захотел опять под Краснодар ложиться в последнем туре)

    01.05.2025

  • chimega

    Мля, все хотят всё и сразу... Сделать команду - не один год работы. Нетерпеливые какие-то все у нас. (

    01.05.2025

  • ровнов

    Было такое.

    01.05.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Царя (Мостового) на царство!

    01.05.2025

  • 199

    Идиоты!

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Сейчас в РПЛ работают по одной методичке - денег мало, но тренера сенить можно

    01.05.2025

  • diskmen

    Как бы и с нашим так не поступили.

    01.05.2025

  • TokTram_

    Будет!

    01.05.2025

  • Vaclav

    Психанул или ушли? В любом случае по-конски как-то. Сезон-то уж можно было доиграть.

    01.05.2025

  • TokTram_

    Ну, имели право. Явная стагнация. 2 года, достаточный срок для понимания целей и возможностей

    01.05.2025

  • -философ-

    Мостовой проходил там стажировку, вот пусть и покажет свой тренерский гений в полный рост.

    01.05.2025

  • Динамо

    Шварца верните

    01.05.2025

  • Palacios

    Так ещё ж играть им 1 матч )

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Главное ничего не делать - и менять тренеров Спасителей

    01.05.2025

  • diskmen

    Всё как с Федотовым в ЦСКА.Выиграл Кубок,занял 2 место, а в следующем сезоне не дал результат и коленом под зад

    01.05.2025

  • Soliton Оренбург

    Я знаю новое отличное место работы для Марцела))

    01.05.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    В следующем сезоне будут бороться за попадание в десятку.

    01.05.2025

  • ОстроV Zаячий

    Говорят от Зенита кто-то будет на скамейке.

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Команда обезличилась

    01.05.2025

  • нет,нет-сегодня! нет,нет-мы хотим сейчас

    01.05.2025

  • кузя23

    Чё попало. Дали бы хоть сезон доиграть,4 матча осталось.

    01.05.2025

  • ОстроV Zаячий

    Карпин в Динамо, Личка в Локомотив, Черчесов в сборную.

    01.05.2025

  • gan75

    В конце прошлого сезона надо было увольнять. А сейчас без толку

    01.05.2025

  • Фрей фе

    Сначала снимите проклятие. А они, неумные, тренера снимают.

    01.05.2025

  • Jean4

    Сезон же еще не закончен. В последнем туре еще битва с Краснодаром, там будет чемпионство на кону.

    01.05.2025

  • Врн36

    В локо, в вместо Миши. Миша не тянет

    01.05.2025

  • Porco Rosso

    Неожиданно. Только писал, что Личка не уйдет. Могли бы хотя бы до конца сезона подождать.

    01.05.2025

  • TORO

    Как оказалось, главное для "Динамо" - дерби со "Спартаком") Личка этого не учёл - поражения во всех 3-х матчах с ними ему не простили)

    01.05.2025

  • hovawart645

    И кто взамен? Стас? Анчелотти? Юран?

    01.05.2025

  • the gathering !

    Видимо и Личке надоело тут и руководству пролеты. Теперь Карпин будет в Динамо?

    01.05.2025

  • Vitamin007

    Придурки! И кого, карпина? А сезон доработать???!!! Человек за золото боролся в прошлом, и в том за третье! Руководство клуба- уроды!

    01.05.2025

  • Andrey Vladimirovich

    Мостовой в сговоре с Лещенко повлияли на руководство Динамо :) Царю работать не давали, бился башкой во все двери, теперь возглавит один из старейших клубов страны! :)))

    01.05.2025

  • фу ты,на ты... зачем так то? теперь что-очередной физрук? их есть в РПЛ изрядно...

    01.05.2025

  • Князь Болтконский

    Но в Праге пока меньше чем +20,не могли подождать немного?

    01.05.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    В прошлом году Личка не дожал до чемпионства. В этом его дожали. Логика, однако. На место в ЧР в этом сезоне забили, стало быть.

    01.05.2025

  • the gathering !

    саламыч оглушительно грохнул зенит на петровском, аж местное быдло с трибун побежало бить игроков Динамо

    01.05.2025

  • андрей михайлович

    Человек который заявляет что уедет в Прагу там теплее, уже сам не хочет тренировать, и не надо уговаривать, за два года порядок в защите не мог навести, в защите один шлак из латиносов а мылом воспитанники Бессмертный и Лепский отданы по арендам!

    01.05.2025

  • d.Lavrentev77

    Личка с динамой самый достойный результат показал за последнее время Даже за чемпионство боролся в прошлом году

    01.05.2025

  • Vitamin007

    кудашова лучше бы сняли!!!

    01.05.2025

  • ровнов

    Только при нём, Зенит на кол сажали.

    01.05.2025

  • Секир-башка

    И вот оно грянуло. Может стоило дать возможность доработать сезон до конца?

    01.05.2025

  • hovawart645

    На его месте должен был быть ... Галактионов!

    01.05.2025

  • bulavkin_gpn@mail.ru

    дураки

    01.05.2025

  • alandric

    Напрасно. На его футбол можно было смотреть. Не тягомотина, как у некоторых. А результат нужно подготавливать и ждать...

    01.05.2025

  • dynamite

    Увидим, кто придет! Давно уже списывали Личку, значит есть свой для отмывания бабла на его должность!

    01.05.2025

  • Врн36

    Марцел точно найдет работу в рпл. На него будет много претендентов

    01.05.2025

  • Andrey Vladimirovich

    В голове у руководства клуба мусор. Добротный тренер. Зря. Слили ведь не Химкам или Оренбургу. Играли тоже приемлемо. Поспешное решение.

    01.05.2025

  • Деметрио

    Эмоциональная реакция на вылет из кубка. Опять новый тренер, игроки, притирание...

    01.05.2025

  • Андрей Краснодарский

    Зря((

    01.05.2025

  • Врн36

    Ну и дураки, лучше не будет

    01.05.2025

