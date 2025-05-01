«Динамо» объявило об уходе Лички с поста главного тренера

«Динамо» объявило об уходе Марцела Лички с поста главного тренера.

«Клуб благодарит Марцела за проделанную работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении клуба.

Чешский специалист возглавлял московский клуб с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые до последнего тура претендовали на золото РПЛ в сезоне-2023/24 и заняли третье место в чемпионате.

После 26 туров «Динамо» располагается на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками. 29 апреля команда вылетела из FONBET Кубка России, уступив «Спартаку» (1:2) в полуфинале Пути регионов.