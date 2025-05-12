Арбитр Лунев провел 200-й матч в РПЛ

Российский футбольный союз поздравил арбитра Алексея Лунева с 200-м матчем в РПЛ. Юбилейной для уроженца Новосибирска стала игра 28-го тура между «Динамо» и «Спартаком» (2:0).

«Поздравляем Алексея с достижением, желаем здоровья и качественной работы», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне 43-летний Алексей Лунев отсудил 15 матчей РПЛ, в том числе 14 — в качестве помощника судьи и еще один — ассистента ВАР. В общей сложности в РПЛ он работал на 245 играх.